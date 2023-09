Így kell működtetni a Gondosórát

Aki a sikeres regisztrációt követően kézhez vette a Gondos­óra jelzőeszközét, az olvassa el a használati útmutatót, majd a készüléket tegye töltőre. Ezt követően indítson teszthívást 4-5 másodpercen át. A továbbiakban rendszeresen tölteni és viselni kell az eszközt, s így folyamatosan aktívan igénybe vehető a Gondosóra szolgáltatás. A jelzőeszközről tudni kell, hogy nem átruházható, pacemakerrel is használható, zuhany­zás közben is hordható, mert vízálló, zuhanásérzékelővel látták el, így eszméletvesztéskor is jelzést ad le, az akkumulátor merülésekor pedig a diszpécser értesíti a felhasználót.