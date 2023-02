Az idős lakosokra, főként azokra, akik egyedül élnek, vagy nehezen tudják ellátni magukat, ilyenkor jobban odafigyelnek a kistelepüléseken.

Van olyan baranyai önkormányzat, amely a közmunkásait bízza meg, minden nap nézzenek rá az idős lakosokra, segítsenek nekik a tűzifa behordásában. Itt-ott a polgárőrök is aktívan részt vállalnak ebből, és a szomszédok vigyázó szemei is nélkülözhetetlenek ebben az időszakban. Több baranyai településen elérhető a házi gondozás is, amely szintén nagy szerepet játszik az idős lakosokra való odafigyelés tekintetében.

A dél-baranyai településeken a 27 önkormányzat által fenntartott, beremendi székhelyű Alapszolgáltatási Központ látja el a személyes gondoskodás keretében felmerülő alapvető feladatokat. Mint Kelemen Anita, az intézmény vezetője elmondta, jelenleg 24 településen működik a házi segítségnyújtás.

– Közel 400 gondozottunk van, akikhez hétfőtől péntekig a gondozó mindennap kimegy, és személyre szabott gondozást végez.

Most a téli időszakban például a fabehordásban, illetve a begyújtásban is segítenek, de igény szerint a bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, gyógyszerfelíratásban is kérhetik a gondozó segítségét – mondta az intézményvezető. Jelenleg egy szakmai vezető koordinálásával 44 gondozó segíti a településen élő idős lakosokat.

Komoly igény mutatkozik a házi gondozással kapcsolatban

Házi segítségnyújtásra van igény, ezt igazolja az is, hogy az Alapszolgáltatási Központnak várólistája is van. Ugyanakkor, ha adódik egy krízishelyzet, és sürgősen kell a segítség, akkor igyekszik az intézmény megoldani, még akkor is, ha a gondozónő ezzel egy picit le van terhelve. Ezenkívül az idős hozzátartozónkról való gondoskodást segítheti a magyar kormány által a tavalyi évben elindított Gondosóra program, amelynek keretében minden 65 éven felüli állampolgár igényelhet egy ingyenes jelzőeszközt, amelyhez az országban mindenhonnan 0–24 órában elérhető diszpécserszolgálat tartozik.



Az egyedül élő idősekre különösen oda kell figyelni

Illusztráció: MW