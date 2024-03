Tájolás, berendezés és ízlés dolga

Horvát Béla szobafestő-mázoló az Ingatlanbazár kérdésére elmondta, mégse csak az aktuális trendek szerint válasszunk falfestéket a szaküzletekben: számít a szoba tájolása, a nyílászárók mérete, elhelyezkedése és száma. Az is befolyásolhatja a döntést, milyen színű a padlóburkolat, milyen árnyalat illik a szőnyeghez, bútorhoz – és akkor még a tulajdonos ízléséről nem is beszéltünk.

– Az antracit falszín, legalább a szoba egyik falfelületére, továbbra is népszerű. Az is gyakori kérés, hogy három fal egyforma, a negyedik pedig egy sötétebb, dominánsabb színt kapjon. Ez a falfelület emeli ki az elé helyezett bútort, faliképet, egyéb berendezési tárgyat. Az is divatos, hogy a szoba négy fala sötétebb, míg a mennyezet világosabb árnyalatú – magyarázta a szakember hozzátéve, a korszerű, lemosható falfestékek praktikumával nehéz versenyezni, ezek most roppant kelendőek.



Új vizuális elem a bordűr LED-szalaggal

A bordűrnek még nem áldozott le: az egymástól elütő falszínek ügyesen elválaszthatóak vele, és még optikai csalásra is kiváló ott, ahol a falfelületek találkozása kissé „hullámzik”. A LED-es bordűr meg kimondottan népszerű: a díszcsíkba könnyen beépíthető a most divatos LED-szalag. A hungarocell álmennyezet viszont ódivatú, helyette inkább a könnyen felrakható gipszkarton kerül a plafonra. Ebbe a különböző fali spotok, LED-testek is egyszerűen behelyezhetőek. A hungarocell mennyezeti dekoráció, például a rozetta, rozettastukkó nem most éli a virágkorát, egyre több új építésű és felújított otthonban alkalmazzák szívesen az emberek.



Természetábrázoló fotómatrica

A tapétatrend is változott: a megrendelők ma már ritkán kérik a teljes szoba tapétázását, de az sem divat, hogy csupán egyetlen tapétacsík fusson le a kiválasztott falon. Helyette egy nagyobb falfelületet képezve 3-4 csíkot ragasztanak egymás mellé, vagy egy egész falfelületet boríttatnak be tapétával – például arany-ezüst mintázatút fekete alapon. És hogy milyen mintázatú lehet még a ragasztható papír? A nyolcvanas évekből ismerősnek tűnhet a hatalmas felületű természeti fotó, táj. De sokan épületeket, metropoliszokat ábrázoló falmatricákat ragasztanak a falra. A gyerekek a mesehősöket kedvelik.



Adott a kérdés: egyedül nem megy?

Sokan a munkadíjat szeretnék megspórolni azzal, hogy saját maguk vágnak neki a néhány évente ajánlott tisztasági festésnek, szobarenoválásnak. Horvát Béla ettől óva int, szerinte a spórolásból könnyen lehet pénzkidobás. Hengerezni pofonegyszerű, de a szobafestés nem csak ebből áll. A mélyalapozás kellő anyagismeretet feltételez, nem beszélve az esetleges hálózásról, glettelésről, a falhibák javításáról.