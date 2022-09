Kiderült, hogy étrend-kiegészítőket kapott, amiket egyébként soha, senkitől nem rendelt meg. A vitaminok mellett egy 32 ezer forint körüli összegről szóló csekk is érkezett, szeptember első napjaiban lejáró befizetési határ­idővel. Az ember azt gondolná, hogy ha ezt nem fizeti be, akkor nincs is semmi teendő, kapott egy ingyenes vitamint, amit vagy beszed, vagy nem. Pedig ennél a helyzet bonyolultabb.