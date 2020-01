Az autók miatt rossz a levegő – húzza alá olvasónk

Mikor még csak tervezgették a kerti hulladékok égetésére vonatkozó rendelet szigorítását, már akkor is többen nemtetszésüket fejezték ki a készülő rendelettel kapcsolatban a Postabontásban – kezdte levelét olvasónk.

Én már nem vagyok érintett, miután eladtam a város egyik dűlőjében lévő kiskertemet – már nem volt elég energiám a megművelésére, így fájó szívvel ugyan, de megváltam tőle. Most nagy bajban lennék én is a rendelet szigorításai miatt. Szép gyümölcsfáim voltak, de egyszer valami betegség megtámadta az egyik szilvafát, ami sajnos kiszáradt. Kivágtam és a telek végében áprilisban, amikor megengedett volt a kerti hulladék elégetése, eltüzeltem. Nem tudom, most mit tennék vele. Mert ekkora ágakat komposztálni lehetetlenség. Olyan járművem pedig nincs, amivel elszállíthatnám a fa maradványait egy lerakóba. Viszont a kert végében se hagytam volna szívesen, mert szeretem a rendezett környezetet. Akkoriban zöldjárat az utcánkban nem járt – azt gondolom, hogy most sincs ilyen lehetőség, mert a dűlő nagyon keskeny, egy nagyobb kocsi nem tud behajtani.

Még egy olyan megoldást tudok elképzelni, hogy aprítógépeket küldene a problémás területekre az önkormányzat az év meghatározott hónapjaiban. Ezzel talán elkerülhető, hogy a szabályok megszegésére kényszerüljenek a kiskerttulajdonosok.

Nem gondolnám egyébként, hogy a levegő minőségének javulásában sokat jelentene a kerti hulladék elégetésének a tilalma. A belvárosban sokkal inkább az egyre növekvő autós forgalom okozza a problémát – ezzel kellene hatékonyabban foglalkozni. Régebben volt egy elképzelés arról, hogy a Rákóczi útra csak a helyi járatokat engednék be – érdemes lenne újra átgondolni ezt a tervet.

K. P.