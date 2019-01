Figyeljünk a sebességhatárra! – javasolja olvasónk

Tél van, korán sötétedik, későn világosodik. Jegesek az utak, a szórás ellenére is.

Ilyenkor a normális autós figyelmesebb, körültekintőbb, még ha bízik is járműve felkészítettségében, reflexeiben. Az útra felfestett jelzések néha nem láthatók, de a jelzőtáblák többnyire igen. Köztük a sebességkorlátozásra vonatkozók is, amelyeket részben útkereszteződések, utcatorkolatok előtt helyeznek el. A Mecsek-oldal „gerincútja”, a Magaslati, a Surányi Miklós, és az Angster József út mentén számos ilyen tábla van. Mindegyik a hegyről levezető, meredek utcák torkolata előtt figyelmeztet arra, hogy a kanyarok, rézsűk, falak miatt rossz a beláthatóság, a fékezések miatt tükörjéggé fagyott úttesten sokszor nehéz megállni a „vonalon” a kikanyarodóknak. Mégis sokan fittyet hánynak erre, és „döngetnek”. Mert késésben vannak, mert valóban nehéz sötétben ébredni, az óvodás, iskolás gyereket felkelteni, útnak indítani, és mert az utcán parkoló kocsi jégmentesítésével is idő telik el. Aztán, ha megtörténik a koccanás, akkor az egész nap (ha nem napok, hetek) el van rontva, akár két családé is… Télen a sebességkorlátozásokat még jobban be kellene tartani!