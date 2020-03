Gyanús telefonhívások érkeznek – írja olvasónk

Olvastam a minap a Postabontás rovatban, hogy nyílászárók cseréjét ígérő, magukat szakembereknek vallók csalnak ki pénzt idős, egyedül élő emberektől – kezdi levélírónk.

Korábban arról lehetett olvasni több alkalommal is, hogy telefonon hívogatják az embereket ismeretlenek – kórházak nevében kérnek különböző műszerekre adományokat, aztán kiderül, hogy átverés az egész. De ugyanígy szolgáltatók nevében is telefonálgatnak, vagy küldözgetnek fizetésre felszólító e-maileket ismeretlenek, ezek is mind átverések. Aztán ott vannak az unokázós csalók, akiknek szintén sokan estek már áldozatul. Mindenki szerintem azt gondolja, hogy vele ilyen nem történhet. Így voltam ezzel én is.

A minap azonban az otthoni telefonom megcsörrent – egy ismeretlen férfi szólt bele, rendkívül halk, elfojtott hangon. Jóllehet idős vagyok, de nem vagyok süket, mégse értettem, mit mond. Csak annyit hallottam, hogy úgy fejezte a mondandóját, hogy „ha segíteni szeretne, nyomja meg az egyes gombot”. Erre a telefont letettem, mert beugrott, hogy ez is minden bizonnyal csak valamiféle átverés lehet. Másnap azonban ismét keresett telefonon ugyanez a férfi, ismét halkan beszélt. Átadtam a férjemnek a telefont, de ő se értette, mint mond, csak a végét: „ha segíteni szeretne, nyomja meg az egyes gombot”. A faluban elmeséltem egy ismerősömnek a történetet, kiderült, hogy ő is kapott ilyen telefont. Nem tudom, a célja mi lehet, de azt gyanítom, hogy ha eleget tennék a kérésnek, az már pénzembe kerülne, annyira gyanús volt az egész. Legyen tehát mindenki nagyon óvatos!

