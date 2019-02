Mitől hatékony a vadgyérítés? – kérdezi olvasónk

A DN február 5-i számában megjelent vadgyérítéssel foglalkozó cikkre reagálnék – kezdi olvasónk a levelét.

Vajon mennyire lehet hatékony a gyérítés, ha ezzel együtt is folyamatosan nő a vadállomány? Ennyire nehéz kordában tartani őket? Csökken a vad élőhelye a telkek és kertek bekerítése miatt? A vadászok úgy gondolják, hogy az emberek passzióból költenek pénzt a kerítésre? Nem! A vadkár miatt! Abból pedig a túlszaporodott, a nem korlátozott számú nagyvadak miatt van több. A képlet egyszerű. Kevesebb vad, kevesebb vadkár, kevesebb kerítés, kevesebb panasz, egészségesebb erdők. Sőt, még a vadászat is könnyebb lesz kerítések nélkül. Csak ehhez először a vadak számát kellene csökkenteni.

Hány embernek és meddig kell még a károkat eltűrnie? Ez már nem a vadgazdálkodásról, a természetvédelemről szól, hanem pénzcsinálásról. Azt pedig megsínyli a vadak élőhelye is, az embereké is. Nem a sakálok miatt húzódnak közelebb az emberhez, hanem mert itt több a táplálék, mint az erdőben, ahol el­eszik egymás elől. Talán a rókák is a sakálok miatt költöznek be a városokba?

