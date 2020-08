Nem kanyarodott le a busz – háborog olvasónk

Nem találok szavakat arra, ami a hétvégén történt velünk Abaligeten – kezdi levélírónk.

A területet nem ismerők számára fontos tisztázni, hogy a falun átvezet egy főút, a barlangot és a tavat – a település turistalátványosságait – egy ebből nyíló mellékutcából lehet megközelíteni. Jó idő volt, rengetegen voltak, a barlang bejárata előtt is kígyózott a sor, és a vízben is sokan hűsöltek. A legtöbben autóval jöttek, a mellékutca mindkét oldala tele volt kocsikkal. Mi nem tartoztunk ezek közé, mert a tömegközlekedést szerettük volna használni. Van egy megálló a főúton, szinte rögtön a mellékutca mellett, illetve van egy megálló a barlanghoz közelebb is, a mellékutca végén. Igazából nincsenek messze egymástól, nagyjából három perc séta.

Mivel meleg volt, fáradtak voltunk, nem szerettünk volna sétálni, ezért a barlanghoz közelebbi megállóban vártunk. Ki volt írva, hogy háromnegyed ötkor jön a busz, de azért az interneten is ellenőriztük. Ott is azt írták, hogy jön a busz. Vártunk a megállóban, teltek a percek, a busz csak nem érkezett. Kinéztem a főutcára, éppen akkor húzott el ott a jármű, nem kanyarodott be. Értetlenül álltunk a helyzet előtt, eleinte még reménykedtünk abban, hogy ez egy másik járat volt, és mindjárt jön a miénk. Reményeink akkor foszlottak szét, amikor egy család – nagyszülők és két unoka – elmesélte, hogy ők már háromnegyed három óta ott várnak, mert akkor sem jött busz. A következő járatra két órát kellett várnunk.

Nem értem, hogyan engedheti meg magának a busztársaság azt, hogy egy megállót se szó, se beszéd kihagynak? Miért nem raknak ki legalább egy cetlit, hogy a busz nem kanyarodik be? Kíváncsi vagyok, hogy az illetékesek milyen magyarázatot adnak erre a helyzetre.

