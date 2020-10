Olvasói levél: rendbe kellene tenni az árkokat

Hosszú évek óta élek Pécs-Somogyban, a hajdani bányásztelepen – írja olvasónk.

A nyár folyamán jeleztem Pécs polgármesterének e-mailben, hogy a városnak ebben a részében is lenne bőven tennivaló. Elsősorban a vízelvezető árkok, amik aggasztanak – olvasható a levélben.

Azokat ugyanis, ahogy én látom, nem gondozza senki, így pedig képtelenek betölteni a funkciójukat. Az árkok nem élnek, tele vannak hordalékkal, a vizet így nem tudják elvezetni. Egy nagyobb esőzés esetén félő, hogy a házainkat elönti az ár – szeretnénk ennek elejét venni. Ezen kívül itt az általunk „S” kanyarnak nevezett útszakasz, ami szintén rendbetételért kiált. Régebben kiszélesítették, a lebetonozott részt, azonban, ahol a gyalogosok tudnának közlekedni, leszakadt, járhatatlanná vált. Így most az úttestre kényszerülünk – sokszor látom, hogy anyukák babakocsit tolnak ebben a veszélyes kanyarban. Mihamarabb szükséges lenne az út javítása. Mi is fizetjük az építményadót, mégse történik semmi a városnak ebben a részében. Nem csak Pécs központját kell rendbe tenni! A város peremén is szeretnénk élhető környezetet.

Sajnos a polgármester úr se az e-mailemre, se a később postai úton elküldött levelemre, amelyben ezeket a problémákat felvázoltam, mindeddig nem válaszolt.

Remélem nemcsak a választ kapom majd meg, de a sokakat érintő problémára is megoldás születik.

