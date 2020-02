Rosszullét miatt kellett volna orvos – írja olvasónk

A minap késő délután nagyon rosszul lettem – nyomást éreztem a mellkasomon, levert a víz, nagyon rossz volt a közérzetem – kezdi levélírónk.

Gondoltam, megmérem a vérnyomásom. Az eredmény normális értéket mutatott, viszont a pulzusszámom rendkívül magas volt. Egymás után legalább ötször megismételtem a mérést, és mindig ugyanazt a rossz értéket kaptam. Nem jellemző rám, hogy bolhából elefántot csinálnék, nem szoktam indokolatlanul orvoshoz menni, igyekszem csak akkor kérni a segítséget, ha annak valóban szükségét érzem. Ez esetben azt éreztem, hogy valami nagyon nincs rendjén – tárcsáztam a segélyhívó számát.

Ott egy hölgy nagyon készséges volt, elmondtam neki a panaszom, azt mondta, továbbítja a mentősöknek a hívást. Nekik is elmondtam a panaszaimat, és azt javasolták, hogy hívjam az ügyeletes orvost. Ennek megfelelően cselekedtem – az ügyeletes asszisztense vette fel a telefont. Mondtam, hogy mik a tüneteim, és kértem a segítségüket. Az orvostól érkező válasz erre az volt, hogy mérjem meg a lázam, mert az is okozhatja a magas pulzusszámot. Mondtam, hogy biztosan nincs lázam, mert azt érezném. A vonal másik végén viszont erősködtek, hogy mérjem csak meg a lázam. Nem volt erőm vitatkozni, így letettem a telefont, megmértem a hőm – 36,5-öt mutatott, ahogy az várható is volt.

Nem telefonáltam vissza az ügyeletre, mert úgy éreztem, hiábavaló lenne, hiszen korábban se tapasztaltam a segítőkészséget a részükről. Lefeküdtem hát aludni, abban reménykedve, hogy megérem a másnap reggelt. A panaszaim szerencsére az éjszaka folyamán megszűntek. Ugyanakkor szomorúsággal tölt el a mai napig, hogy az ügyeletes orvos részéről ezt a hozzáállást tapasztaltam. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg a munkájuk, és hogy rendkívüli módon leterheltek. Mégse szabadna azonban szerintem ennyire félvállról venni azt, ha valaki rosszullét miatt hívja fel őket.

