Szükséges a PEAC-csarnok felújítása – húzza alá olvasónk

A minap egyik reggel, amikor kézbe vettem a Dunántúli Naplót egyből jobb kedvem támadt! Egyrészt örömmel töltött el, hogy végre a Pécsi Tudományegyetem belátta: ha nem tesznek valamit a PEAC-csarnokkal, akkor végleg az enyészeté lesz.

Ígérik, hogy ha anyagi forrást találnak, teljesen felújítják. Másrészt nagy öröm számomra, hogy a pécsi vívók így saját otthonra lelhetnek. Aki egy kicsit is jártas a sportban, tudja, hogy itt a PEAC-csarnok valamikor a pécsi sport központja volt. És itt aratták sikereiket a pécsi vívók is, akiknek ez volt a hazai pálya. Az igazsághoz persze az is hozzá tartozik, hogy minél hamarabb szükség lenne a felújításra, hiszen az idő pénz! Szeretném megélni, hogy a pécsi sportszerető közönség minél hamarabb szurkolhasson vívóinknak a PEAC-barlangban!