– Hogyan került kapcsolatba a 3D nyomtatás világával?

– Már az egyetemi tanulmányaim alatt is hallottam a 3D nyomtatási és vizualizációs technológiákról, azonban mélyrehatóbban 2016-ban ismerkedtem meg velük, mikor is útnak indult a 3D projekt a Pécsi Tudományegyetemen. Ekkor több munkacsoport is alakult, mi a közvetlen kollégáimmal a PTE Általános Orvostudományi Kar kutatócsoportjainak munkáját segítettük, illetve tevékenyen részt vettünk a 3D Nyomtatási és Vizualizációs Központ megalapításában, működési rendszerének kidolgozásában.

– Mik azok a dolgok, amelyeket már könnyedén előállíthatunk 3D nyomtatással?

– Gyakran azt mondják, hogy 3D nyomtatással ma már mindent előállíthatunk, de persze ez azért nem igaz. Vitathatatlan, hogy ez a technológia rengeteg lehetőséget biztosít számunkra, elsősorban a prototípusgyártás, modellezés és kis szériás gyártás terén.

– Mi szükséges mindehhez?

– A technológia és a felhasznált alapanyag a legmeghatározóbb. Nagy előnye, hogy viszonylag gyors és költséghatékony gyártási metódus, amivel az egyedi elképzelések, igények mentén a modellek könnyedén testre szabhatók. A berendezésekhez függően lehet nyomtatni műanyagokat, fémeket, ötvözeteket, pasztákat, kerámiát, betont, vagy akár ételeket is. Ráadásul kiterjedt kutatások folynak a sejtek 3D nyomtatása területén is. Emellett számos dolgot előállíthatunk ilyen berendezésekkel, legyen szó autók, repülők alkatrészeiről, mindennapos használati tárgyakról, orvostechnológiai eszközökről, laboratóriumi berendezésekről, művészeti alkotásokról, vagy akár szövetmodellekről is.

– Meddig fejlődhet mindez?

– Szinte naponta jelennek meg újabb alapanyagok, eljárások és berendezések ezen a szakterületen. Egy nagyon intenzíven kutatott tudomány­ágról van szó, a gépek fizikai kialakítása, az azokat vezérlő szoftveres megoldások és az alapanyagok egyaránt folyamatosan fejlődnek, így szinte lehetetlen megmondani, hogy hol „áll meg” ez a folyamat.

– Ezzel a módszerrel az építőipar is jobban járhat?

– Az építészet területén több országban értek el jelentős sikereket 3D „háznyomtatással”. Ezeket a berendezéseket óriási, automatizált betonpumpaként lehet elképzelni, melyek segítségével viszonylag gyorsan, költséghatékonyan lehet szerkezetkész házakat előállítani. Jó példa erre, hogy néhány éve Oroszországban egy körülbelül 80 négyzetméter alapterületű házat 24 óra alatt kinyomtattak, és mindösszesen két fő személyzet kellett a berendezés működtetéséhez és felügyeletéhez.

– Hány ember szükséges a gépek vezérlésére?

– A 3D nyomtatók nagyon magas szinten vannak automatizálva, kialakításuk felhasználóbarát, így kezelésükhöz általában elegendő egy-egy szakember. A nagyobb, ipari berendezések kezelése igényelhet eseteként nagyobb létszámot, de ez sem több jellemzően két vagy három főnél. A könnyű kezelhetőség és üzemeltetéshez szükséges viszonylagos kis létszám a technológia egy másik előnye, mely lehetőséget ad arra, hogy a szakembereket más fontos termelési folyamatokba lehessen bevonni.

– Magyarország hogy áll ebben a többi országhoz képest?

– Az országban az ipari szereplők, kutatóműhelyek, egyetemek széles körűen alkalmazzák a 3D nyomtatási technológiákat, így bátran kijelenthetjük, hogy hazánk teljes mértékben versenyképes nemzetközi szinten. Szemlélteti ezt a tényt, hogy Pécsen most kezdik meg az RS Factory Kft., egy 3D nyomtató gyár kialakítását, illetve a PTE 3D Nyomtatási és Vizualizációs Központjának tudás- és gépparkja egyaránt megfelel a legkorszerűbb elvárásoknak és trendeknek, melyet alátámaszt a széles körű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer, illetve a piaci és akadémiai együttműködések portfóliója.

Hobbiszinten is könnyedén alkothatunk

A 3D nyomtató digitális modellekből háromdimenziós tárgyak alkotására képes eszköz. Fő alkalmazásterülete a gyors prototípus-készítés és a hobbiszintű használat, de a technológia fejlődésével az ipari és orvosi alkalmazásra is lehetőség nyílhat. Maróti Péter arról is mesélt, hogy a technológia térhódítását jól szimbolizálja, hogy ma már néhány tízezer forintos összegért akár otthonainkba is beszerezhetünk egyszerűbb 3D nyomtatókat, az interneten pedig rengeteg ingyenesen letölthető modell létezik hozzájuk, de természetesen ezeket magunknak is elkészíthetjük 3D modellező programok segítségével.