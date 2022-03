– A Pécs-Villány turisztikai régió, amelynek nyugati csücske Orfű, lehet a gazdaságnak az egyik felhajtóereje – mondta Hoppál Péter fideszes parlamenti képviselő a hétfői sajtótájékoztatón. – A pandémia és tulajdonosváltás miatt zárva tartó akvaparkkal kapcsolatban voltak találgatások a szándékokat illetően, de nagy örömünkre fejlesztés mellett döntöttek a tulajdonosok, akik 17 milliárdos fejlesztést terveznek. A projekt Pécsnek és a térségnek is növelné a turisztikai vonzerejét, így a kormányzati támogatásra is számítanak, amely az elmúlt években is partner volt.



Dr. Mikes Éva, a Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosa szerint a Magyar Turisztikai Ügynökség is ismeri a tervet, a választásokat követően pedig megindulhatnak a tárgyalások a fejlesztésről.



A magánbefektető Victoria Ingatlanhasznosító Kft. és a Carion Holding Zrt. konzorcium képviseletében Szani János, a Carion vezérigazgatója arról szólt, hogy az orfűi létesítményt egy befektetési csomag részeként vásárolták meg, csak később tudatosult bennük, hogy milyen adottságokkal, lehetőségekkel bír a terület.



– Az első ittjártunkkor megállapítottuk, hogy ez egy csiszolandó gyémánt, tisztán látszódott, hogy sokkal több van területben, mint csupán egy csúszdapark. A belföldi turizmusra alapozva nem álomszerű az, hogy egy 110 szobás szállodával, valamint a hozzá kapcsolódó létesítményekkel számolunk - mondta Szani János.



Barna Béla, a projekt vezetője a részletekről szólva elmondta, az elképzelések szerint az akvaparkot úgy alakítanák ki, hogy sokkal hangsúlyosabbá tennék a Pécsi-tóval való kapcsolatot.



A tervek szerint apartmanházakat is építenének, valamint wellness-centrumot, a hotelt pedig félig a földbe süllyesztenék, növényekkel takart teraszok rejtenék el. A tó körüli sétány pedig látványelemekkel, parkokkal, ligetekkel gazdagodna.



Az elképzelések még nem teljesen kiforrottak, a különböző lehetőségeket is elemzik az előzetes megvalósíthatósági tanulmányban, de a koncepció az, hogy az akvaparkot, a szálláshelyet és a wellness funkciót is megvalósítják. Várhatóan azt is megvizsgálják, hogy lehetséges-e a termálvizet felhasználni, hiszen ez fenntarthatósági szempontból fontos lehet.



Orfű polgármestere, Füziné Kajdy Zita megemlítette, hogy negyven éve nyitott strand a településen, de most olyan lehetőség előtt állnak, ami a minőségi turizmus irányába vihet el, amihez nagyban járulhat hozzá a beruházás.