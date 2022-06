– Rendkívül gyakori a mobiltelefonokkal kapcsolatos panasz, mely szerint a jótállásos készülék esetén is olyan szakvéleményt kapnak a fogyasztók, hogy a hiba a rendeltetésellenes használatával függ össze – derül ki a Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület tavalyi évet összegző beszámolójából. A tapasztalat szerint hiába is próbálja cáfolni a szakvéleményt a fogyasztó, esélye az ügy megoldására csak akkor van, ha készíttet egy másik, független szakvéleményt, ami alapján a Békéltető Testület a javára dönthet.

A beszámoló szerint a tavalyi évben visszatérő probléma volt az is, hogy a hatályos jogszabály (2011. évi CCIX. tv.) alapján a víziközmű szolgáltató nem kötelezhető a közüzemi szerződés megkötésére az ingatlan tulajdonosával, ha a fogyasztási helyen tartozás áll fenn. Erről a tartozásról azonban az adás-vétel előtt a vevők nem tudnak meggyőződni, adatvédelmi szabályok miatt. A közszolgáltató viszont akkor hajlandó megkötni a szerződést, ha az előző tulajdonos vagy az új vevő a tartozást kiegyenlíti a tartozást felhalmozó fogyasztó helyett.

Használtautó-vásárlás kapcsán is több panasz futott be az egyesülethez a tavalyi év során – tipikus probléma, hogy a kereskedő telephelyén és közreműködésével eladott személygépkocsit szerződés szerint az előző tulajdonos magánszemély értékesíti, ezzel a jogérvényesítés útját bíróságra terelheti, mert a Békéltető Testületnek nincs hatásköre magánszemélyek közötti ügylet esetén. Gond az is, hogy nem készül részletes műszaki felmérés, a futásteljesítmény, a sérülések nem rögzítettek a szerződésben.

– Nagyon sok a lábbelik miatti kifogás is – hangsúlyozza az egyesületi beszámoló. Sok esetben párhetes vagy hónapos használat után meghibásodnak, de legtöbbször a „független” szakértői vélemény a fogyasztó rendeltetésellenes használatára hivatkozva utasítja el a panaszt. A fogyasztókat minden esetben a Békéltető Testülethez irányítja az egyesület.



Az internetes vásárlásokkal sok a gond



A Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesülethez fogyasztói panaszok a megye egész területéről – 14 városból és 33 kistelepülésről – érkeztek a tavalyi év folyamán, az internetes elérhetőségnek köszönhetően pedig Baranyán kívülről is többen fordultak segítségért a szervezethez. Tíz megyéből 23 településről érkezett hozzájuk megkeresés vitás ügyekben, megoldás reményében.

A panaszok jelentős része az internetes vásárlásokkal kapcsolatos volt. Tipikus hiba, hogy az interneten bemutatott termék különlegessége „rabul” ejti a fogyasztót, nem győződik meg az eladóvállalkozás hollétéről, és a nem megfelelő termék esetén, ha az ázsiai vállalkozástól származik, szinte nincs mód jogorvoslatra. Általában ezekben az esetekben előrefizetést kötnek ki, de nem sokkal jobb a helyzet akkor sem, ha futárszolgálat hozza, utánvéttel fizeti ki a vevő, majd a futár távozása után a kibontás során győződhet meg arról, hogy mit kapott.