A közelmúltban kiadott, az energiakrízis miatt a fakitermelés szabályait átmenetileg módosító kormányrendelet kapcsán is kérdeztük Ripszám Istvánt, aki leszögezte, hogy jelenleg és a jövőben is fenntartható módon gazdálkodik a Mecsekerdő Zrt. a rá bízott erdőkben. A vezérigazgató emellett fontosnak tartotta azt is hangsúlyozni, hogy ősszel is a 2022-es tervek szerint folytatja az általa irányított vállalat a tevékenységét.

Ugyanakkor ahogy a terveknek megfelelő gazdálkodást, úgy a rendeletben megfogalmazott lehetőségek alkalmazását továbbra is független hatóság ellenőrzi, védett területeken pedig mindemellett még a természetvédelmi hatóság is, így az erdők természeti értékei nem sérülhetnek.

– Semmiben sem változnak az erdő- és a természetvédelmi törvény azon alapvető rendelkezései, hogy az erdők területe és természetességi állapota nem csökkenhet

– mondta a Mecsekerdő Zrt. első embere, aki emellett hangsúlyozta azt is, hogy a Mecsekerdő a fenntarthatósági elvek mentén, a természetvédelmi szabályozás maximális betartásával is képes ellátni tűzifával a baranyai lakosságot.



– A fenntartható erdőgazdálkodás lényege pontosan az, hogy kevesebb fát termelünk ki az erdőből, mint amennyit megterem, így az élőfakészletünk folyamatosan gyarapodik, a kormányrendelet csupán arra vonatkozó lehetőségeket tartalmaz, hogy a tartalékokhoz adott esetben hatékonyabban tudjunk hozzájutni

– nyugtat meg mindenkit Ripszám István.