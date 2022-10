A frissen préselt szőlőlének a magas tápanyagtartalma ellenére alacsony a kalóriatartalma, és gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban. K-, E- és B-vitaminokat, valamint magnéziumot és káliumot is tartalmaz. A benne található antioxidánsok pedig hozzájárulnak bizonyos betegségek megelőzéséhez. Egyik legfontosabb alkotóeleme, a quercetin nevű fla­vonoid pedig segíti az egyes daganatos megbetegedések megelőzését, csökkenti a koleszterinszintet és a vérnyomást, gyulladáscsökkentő hatású. Ezenkívül védi az ereket a meszesedéstől és a káros lerakódásoktól, így azok következményeitől. Régen a lábadozó betegeket a húsleves mellett gyakran kínálták szőlővel is a gyorsabb felépülés reményében. Természetesen, mint minden finom és egészséges alapanyag, így a must is megjelent a gasztronómiában is, tejszínnel keverve kitűnő krémeket készíthetünk belőle, amiből finom pohárdesszert-variációkat alkothatunk.

A gyerekek egyébként szeretik musttal lehűteni a forró teájukat, vagy jellemzően annak örülnek, hogy míg a felnőttek elfogyasztanak az étteremben egy-egy pohár bort, a must révén nem maradnak ki a kóstolásból ők sem.

Sok függ a cukortartalomtól

Bár Magyarországon elsősorban a szőlőhöz kötjük a mustot, az frissen préselt gyümölcslét jelent, tehát többféle gyümölcsből is készülhet. Sok helyen alma- és körtemustot is készítenek a betakarítási időszak után. Azt, hogy bizonyos mennyiségű szőlőből mennyi must lesz, a szőlő fajtája, a termő év időjárása, sőt még az is befolyásolja, hogy mennyire érett állapotban lévő szőlőből készül. A must legfontosabb alkotóeleme a cukor, minősége is elsősorban cukortartalmától függ. Ha nem gátolják meg, bizonyos idő után a frissen préselt mustban lévő cukor erjedésnek indul, és így születik meg belőle később a bor. A bor és a must közötti fázisban lévő szőlőlevet, vagyis ami még nem erjedt ki teljesen, de már alkohol tartalma is van, murcinak hívjuk.