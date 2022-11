Széles körű használat

A norvég panelt inkább a hagyományos, meleg levegős fűtést kedvelőknek célszerű bevetniük, hiszen a készülék közvetlenül a levegőt melegíti. Mielőtt megvásárolja, gondolja át, hogy a panel mobil legyen vagy távolról is vezérelhető – hívja fel a figyelmet az Ingatlanbazár cikke. A norvég panelekhez külön kapható tartóláb, így költözéskor akár magával is viheti az eszközt. Vagy ha hétvégi házba szánja, nagy előnye, hogy mobiltelefonról is elindíthatja a fűtést, így mire ön megérkezik, kellemes meleg lesz a házban. Fontos az ingatlan szigetelése is, hiszen anélkül gyorsabban visszahűl az ingatlan – figyelmeztetett a szakember.