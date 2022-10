Három vagy kettő?

Az új építésű ingatlanok nagy üvegfelületű nyílászárói ma már kizárólag háromrétegűek, de a régebbi építésű ingatlanok felújításakor anyagi okokból sokan még mindig a kétrétegű nyílászáróra szavaznak. Egyértelmű, hogy a háromrétegűvel jobban jár az ember.

Az előbbi hőáteresztő képessége (sokáig K értékként élt a köztudatban, manapság az U érték elnevezést használjuk) 0,6–0,8 W/m2K között van, a kétrétegű ablakoknál ez az érték átlagosan 1-1,1 W/m2K. Mindegy, fa- vagy műanyag keretekben gondolkodunk, mert a fa természetes légáteresztő képessége a hőátbocsátás szempontjából nem mérvadó: az üvegfelület jóval nagyobb, mint a tok. Apropó, tok! A tok fém alapanyagú vasalatokat tartalmaz, ne csodálkozzunk, ha a nyílászáró ősszel újabb áremelés áldozata lesz.

A kisebb ablak drágább?

Sokan azzal is igyekeznek spórolni, hogy csökkentik az ablak méretét, de Csanádi Norbert, a nyílászárókra is szakosodott Alino Plusz Kft. ügyvezetője szerint ez felesleges.

– Attól nem lesz kevesebb a kiadás, ha a korábbi nyílászáró méretét csökkentjük, hiszen a falazásnak is van költsége, ezért a pénzt tekintve máris ott vagyunk, mint az eredeti méretű, nagyobb nyílászáróval, sőt, átlagosan másfélszer annyiba kerül. A kisebb munkákra nehezebb kőművest találni, és ha sikerül is, drága lesz – mondta el a szakember, aki saját tapasztalatát is megosztotta az Ingatlanbazár olvasóival. „Kádár-kocka” házát leszigetelve, teljes nyílászárócserével majdnem egyharmadával csökkentette gázszámláját.