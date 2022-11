Beszélgetésünk során kitért arra is az őstermelő, miként került Kínába. Keszü Béla magánvállalkozóként közúti híd felújítással foglalkozik. Korábban az egyetemmel közösen egy vasúti rehabilitációs programban vett részt, amely révén került ki az ázsiai országba, itt kóstolta meg először a gyümölcsöt, és úgy döntött, hogy érdemes lenne megpróbálni, hogy ez a gyümölcs itthon is megterem-e. Jelenleg több mint 500 datolyaszilvafa van a bodai portán, amely bőséges termést hozz évről-évre.

– Ha valaki szeretne a kiskertjében datolyaszilvát nevelni, nincs akadálya, mert már több kertészetnél árusítanak datolyaszilvafácskákat. Én korábban egy fityeházi (Zala megyei település – a szerk.) férfitól szereztem be, aki Olaszországból hozta be a facsemetéket Magyarországra. A fa szárazságtűrő, de azért locsolni kell. Én soha nem permeteztem a növényeimet, így elmondhatom biogyümölcsök teremnek nálunk – említette Keszü Béla.



Kakiszilvának is nevezik



A datolyaszilvát októberben szüretelik, a gyümölcs utóérésű, vagyis a leszedése után érik be. Az íze a barackéhoz hasonlít, de jóval édesebb. Állaga, ha beérik, pépes lesz. Keszü Béla egy kis házipraktikát is elárult, ha azt szeretnénk, hogy a datolyaszilva gyorsan beérjen, akkor tegyük a gyümölcsöt egy zacskóba pár almával, így egy hét alatt fogyasztható lesz. A datolyaszilva gazdag vitaminokban, ásványi anyagokban. A gyümölcsöt kakiszilvának, kákinak, sharonnak is nevezik, a latin neve: Diospyros kaki. A gyümölcs őshazája Kína és Japán, de számos más helyen termesztik már, így Izraelben, Spanyolországban, Bulgáriában, és Magyarországon, Bodán. A termésből készülhet aszalvány, kompót, lekvár, gyümölcslé. A datolyaszilva fogyasztása az érelmeszesedés megelőzésére, vérszegénység csökkentésére jó.