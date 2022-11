A már a pandémia időszakában is a legsúlyosabb veszteségeket elszenvedő turisztikai szektor a szomszédunkban zajló háború okozta gazdasági válságot is az átlagosnál fájdalmasabban érzi a bőrén. Csökkenő jövedelem esetén az utazásokról az elsők között mondunk le ugyanis a tapasztalatok szerint. Immár naponta szólnak a híradások szállodák, panziók, éttermek és egyéb turisztikai attrakciók – egyelőre ideiglenesnek szánt – bezárásáról. Jobb esetben csak a nyitvatartás vagy a szolgáltatások szűkítéséről. Amelyek mindegyike előbb-utóbb óhatatlanul az ágazat munkavállalóit is hátrányosan érinti majd.

E nehéz helyzetben juttatja némi levegőhöz a turizmus-vendéglátás vállalkozóit a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) kezdeményezésére elfogadott kormányrendelet. Amely egy átfogó csomag keretében hat intézkedéssel enyhíti a turisztikai vállalkozások terheit, javítja gazdasági helyzetüket, segíti napi működésüket.