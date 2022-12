Olcsóbb főzni

Bármennyire is fájó a háziasszonyoknak, könnyű belátni, hogy a házi koszt jóval olcsóbb, mint felnőttként is menzára járni, esetleg házhoz szállítással ebédet rendelni. Ha összevetjük egy boltból vásárolt hideg vacsora összetevőinek árát bármelyik egytálétel költségeivel, amelyből az egész család jóllakik, nem vitás, hogy melyik éri meg jobban. Persze a főzés időt és logisztikát igényel, de anyáink is megfőzték este a másnapi ebédet, nem igaz?

Cserébe egy jó hír: a mosogatógép kevesebb vizet használ, mint mi a kézi mosogatással. A gyerek uzsonnája is kevesebből kijön, ha otthon csomagoljuk. A táskában tartott kulacs vízzel feleslegessé válik beugrani ásványvízért a boltba csak azért, mert szomjasak vagyunk.