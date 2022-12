Az elemzés a vidéket összevonta, így jött ki a 24 százalék, de a megyeszékhelyek java 30 százalék körül, vagy fölötte járt, Budapesten viszont már tavaly is tombolt az új építésű ingatlanok áremelkedése. A főváros nagyobb bázisról indulhatott, mint Veszprém (43 százalék emelkedés!), Debrecen, Pécs és Szekszárd a megyeszékhelyek közül. Mivel a kisebb településekre költözés már a falusi csok óta elkezdődött, érdemes egy pillantást váltani a megyékre is: itt Baranya drágult a legnagyobbat 39 százalékkal, de a harminc százalék fölötti emelkedéssel követi Csongrád-Csanád és Komárom-Esztergom megye is.

Év elején még ment

A számok mögött mindig van valami, kommentálta az eredményt az Ingatlanbazár, hozzátéve, hogy a vidéki keresések száma megnőtt az év első kétharmadában. A megyeszékhelyek többségén például az építőanyag és a munkaerő árának emelkedése miatt nagyobb számban tolódtak át erre az évre az új építésű beruházások átadásai: velük együtt az értékesítési áremelkedés is az idei évet terhelte. Ebben az időszakban Budapesten is, a megyékben is a befektetési ingatlanok vitték a prímet az egyre nehezedő feltételek (infláció, hitelek emelkedése, forint gyengülése, reálbérek gyengülése) mellett vásárolandó családi otthonokkal szemben. Az év első kétharmada használt ingatlanban tehát gyökeresen különbözött az év végétől. Minél jobban haladtunk a hitel­emelkedős hónapokhoz, annál óvatosabbá váltak a vásárlók, az eladóknak pedig nem volt sürgős a dolog, hiszen az áremelkedésen ők csak nyerhettek. Nyerhettek, amíg a keresők is el nem tűntek, decemberre soha nem látott káoszos patthelyzetet okozva a piacon.

Árat ütött a rezsi

Amikor azt hihettük, valahogy egyensúlyt talál a piac, nyáron jött a rezsicsökkentés szabályozása is. Ennek eredményeképp többezer, főleg kistelepülési ingatlan került piacra immár irreálisan magas áron abban a reményben, hogy sikerül eladni őket, amíg a vásárlásban gondolkodók feleszmélnek. Csakhogy Magyarország elől áll az ingatlantulajdonlás világlistáján, így aki családi tulajdont elad, az többnyire vesz is. Ha e kettő közül az egyik megáll, a másik sem tud tovább jutni.

A kistelepülések az év első felének köszönhetően 21 százalékos áremelkedésben vannak, ez óriási emelkedés a többnyire nem túl ingergazdag falvakban. Az Ingatlanbazár szerint viszont senki se gondolja, hogy automatikusan ennyivel többet ér az ingatlanja, mert az árakat a kereslet és a kínálat viszonya határozza meg. A kereslet az év végére elfogyott, a kínálat kivárt, nem történt meg a megfelelő mennyiségű értékesítés, így a szigeteletlen, elavult fűtési technológiával rendelkező ingatlanok ára sem egyensúlyozhatta még az év első felének forgalmát.

Teszt magán módra

