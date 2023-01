A hallgatók az adott szakterületek elismert munkatársaitól leshetik el a sörkészítés folyamatait, berendezéseit, a minőségbiztosítás és az érzékszervi minősítés módszereit, a termékfejlesztés folyamatát, a világ sörgyártásának szerkezetét, a söripar sajátosságait. Mindezt a sörtörténelem és gasztronómia témaköreibe kalauzoló elengedhetetlen kultúrközi kitekintővel. A korszerű gazdasági, marketing-, jogi és adózási ismeretek elsajátítása révén pedig arra is lehetőségük nyílik, hogy nemcsak a nagy sörgyáraknál számíthatnak munkára, hanem önálló vállalkozóként is megjelenjenek a sörpiacon. A szakmai látásmód kiszélesítését szolgálják a félévenkénti tanulmányi szemlék, amelyek során malátagyárat, korszerű söripari nagyüzemet és „craft” sörfőzdéket is felkeresnek a hallgatók.