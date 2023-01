A díj történetében Pannonhalmára először került a díj, míg Villány a negyediket gyűjtötte már be. Günzer Tamás az első olyan bortermelő az elismerés történetében, aki duplázni tudott és a tavalyi év sikere után idén is ő adja a nagydíjas magyar vörösbort.

A Magyar Borszakírók Körének 2022-ben elhunyt alapító ügyvivő elnökének, dr. Kosárka József tiszteletére egy különdíjat is létrehoztak. Az elismerést az a pincészet nyerheti el, amelynek legtöbb borát jelölik a tagok a Super 12 választáson. Idén ezt az egri Thummerer pincészet tudhatta magáénak.