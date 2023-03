A ’90-es években az elsők között látta és ragadta meg az üzletet az építkezésben is, a váltást mára a kisváros arculatát formáló lakások, családi házak hosszú sora mellett a kozármislenyi sportcsarnok felépítése igazolja mindennél ékesebben – egy ottani díszpolgári címmel is értékelve.

Közben újabb váltásként a munkaerő-kölcsönzés felé fordult, de ugyancsak a ranglétra alján: esténként kocsmapultok mellett toborozta a dolgozókat első megbízóinak. Ugyanezt a munkát ma már hatalmas és profi csapata tervezi és szervezi, a HR-Rentet, diák- és nyugdíjas-szövetkezetet is magába foglaló Prohuman cégcsoport a hazai HR-szakma csúcsát – és méltán a most kapott elismerés okát – jelenti.

Nyolc országban húszezernél több munkavállalót foglalkoztatnak Legfőbb vállalkozását, a Prohuman cégcsoport a komplex, költséghatékony, cégre szabott HR-megoldások szakértőjeként mára a HR-terület regionális piacvezetőjévé emelkedett. 400 saját munkatársa 14 hazai irodáján és 700 ügyfélen keresztül 8 országban 20 ezernél több munkavállalót foglalkoztat. Érdekessége, hogy a 2014-ben a HR-Rentet is megvásárló céghez került tulajdonjogot Feleki Attila mai menedzsertársaival 2022-ben mindenestül visszavásárolta. A társaság tavalyi árbevétele elérte a 110 milliárd forintot; stratégiai célja pedig, hogy a szomszédos országokban elért sikerekre alapozva 2024-re a közép-kelet-európai térség meghatározó HR-szolgáltatójává erősödjön.