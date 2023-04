A Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny különdíjasaként 15 fiatal érkezett a Pécsi Janus Pannonius Gimnáziumból a Szegedi Tudományegyetemre. A csoport betekintést nyert az SZTE Szent-Györgyi Albert Igazságügyi Orvostani Intézet munkájába és megnézhette, hogy zajlik a hallgatók képzése az Orvosi Készségfejlesztési Központban.

Fotó: Zentai Péter / Forrás: SZTE NKI

– Mindig szívesen jövünk Szegedre, mert pozitív élményekkel és hasznos tudással térünk haza. A Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyen már többször is jártunk, és csakúgy, mint a verseny, a mai látogatás is jól szervezett és szakmailag jól összeállított volt – mondta el Szépné Polgár Nóra, a csoport kísérő tanára. Hozzátette: a gyerekek rendkívül lelkesek voltak. Nagyon élvezték az Igazságügyi Orvostani Intézet bemutatóját a DNS-azonosítás kapcsán, azt pedig különösen, hogy maguk is kipróbálhatták a kimutatási eljárásokat. – A készségfejlesztő labor modern felszerelése elkápráztatott mindannyiunkat. A bemutatott szituációk, mint például a felnőtt beteg újraélesztése mindenki számára maradandó élmény adott. Rengeteg hasznost tudást kaptak a diákok, az újraélesztést mindenki kipróbálhatta, csakúgy, mint az ultrahangkészülék használatát és a gyermekgyógyászati eszközöket – fogalmazott.

Fotó: Zentai Péter / Forrás: SZTE NKI

Fotó: Zentai Péter / Forrás: SZTE NKI

A fiatalok a gyakorlati program mellett részt vettek az egyetemet bemutató előadáson is, ahol többek között a képzési-, nyelvtanulási-, ösztöndíj- és sportolási lehetőségekről tájékozódtak. – Több diák is számol a továbbtanulásnál a Szegedi Tudományegyetemmel, van, aki már azt is tudja, hogy orvosi szakra jelentkezik. Az egyetemet bemutató előadás a 10. és 11. osztályos diákoknak is hasznos volt, sok új dolgot megtudtak az egyetemi lehetőségekről – mondta el a tanárnő. Többek között azt is, hogy a 2024-es felvételi eljárásban az egyetem egyes szakokon saját hatáskörben adhat plusz pontokat, például a Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyen való részvételért, amelyet az SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatósága idén tizenkettedik alkalommal rendez meg november 30-án és december 1-jén.