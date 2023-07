Mint ismert, a jelenlegi feltételek melletti otthonteremtési támogatások december 31-ig igényelhetőek. A januárban életbe lépő változások nyilvánvalóan hoznak majd újabb árváltozást is, bár hogy milyen irányba, az még kérdéses.

Török Tamara, a Duna House pécsi értékesítési irodavezetője elmondta, a baranyai városokban meghirdetett lakások most még jobban eladhatóak, hiszen nem tudni, hogy lesz-e olyan támogatás, ami pótolja a „városi csok”-ot (akár 10 millió forintnyi támogatást és a 4 százalékos illetékmentességet), ezáltal még az is bizonytalan, hogy mit hoz a jövő év. A falvakban nem várható nagyobb változás az árakat érintően. Az utóbbi hetekben egyébként több baranyai településen – Nagykozár, Hosszúhetény – is jellemző volt, hogy szinte azonnal elkeltek a meghirdetett ingatlanok. Továbbá a kormánybejelentés óta az új lakások építkezései is felgyorsultak, a megrendelők szeretnék mielőbb befejezni a házakat, és még az év végéig kedvező feltételekkel eladni a befektetésüket.

Az biztos, hogy a vásárolni szándékozó családoknak csak néhány hónapjuk maradt az ingatlankeresésre, ha még szeretnék igénybe venni a most elérhető állami támogatásokat, hiszen számolni kell a hitelpótlás, valamint a hitelbírálat átfutási idejével is.

Sok millióba kerül a plusz egy szoba

Az ingatlan.com által készített felmérés szerint az elmúlt évekhez képest sokkal kisebb összegű lakáshiteleket vesznek fel a magyarok. A magas hitelkamatok miatt kevesebben vannak azok, akik úgy költöznek másik – jellemzően nagyobb, jobb – ingatlanba, hogy megtartják a régit, és annak bérbeadásából finanszírozzák a hiteltörlesztést. Az ingatlanközvetítő portál összegzése szerint azoknak, akik Pécsen belül költöznének nagyobb lakásba (plusz egy 12 négyzetméteres szobányi méretet figyelembe véve), azoknak átlagosan 7,1 millió forinttal többet kell előteremteniük, mintha egy ugyanolyan kondíciójú és méretű lakásra váltanának.