Idén is meghirdette azbesztmentesítési pályázatát a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV): cél, hogy az egészségre ártalmas anyag térítésmentes és szakszerű elszállíttatását biztosítsák.

A palatető nem ritka

A lehetőség Baranyában is sokakat érinthet, az 1960–70-es években vármegyénkben is a családi házak, és gyakran a melléképületek is palatető fedéssel készültek. Ezek jelentős részét már felújították, de még mindig sok helyen látni palával fedett építményeket. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal érdeklődésünkre közölte, az azbeszttel fedett épületek számáról a Kormányhivatal nem rendelkezik nyilvántartással.

Az NKHV kiírása szerint természetes személyek, valamint társasházak, egyházi jogi személyek vagy lakásszövetkezetek is igényelhetnek támogatást. Pályázni a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb augusztus 4-ig lehet. Kedvezőtlen hatásai miatt azbesztet Magyarországon 2005 óta tilos felhasználni az építőiparban.