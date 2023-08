Minden héten nagyon nagy élmény kijárni a csarnokba, hiszen mindig felfedezhetünk újabb és újabb portékákat az asztalokon. Most, hogy egyre közelebb az ősz, a klasszikus őszi gyümölcsök is kifejezetten vonzzák a vásárlókat. Ahogyan a kis vers is hirdeti: „Eszem-iszom dínom-dánom / szőlő, szilva van a tálon.”

Hogyha megkérdezünk valakit, hogy mit lehet készíteni a szilvából, akkor majdnem mindenki a legnépszerűbbet, azaz a szilvás gombócot fogja mondani. (Csak azt ne felejtsük el, hogy együk és ne dobáljuk a gombócokat, úgy, mint az Indul a bakterházban.)

Édesanyámnak van egy nagyon régi receptkönyve, aminek a lapjai már alaposan megsárgultak, de ez nem is meglepő, hogyha azt nézzük, hogy a könyv mögött már hatvan év szolgálati idő áll. Ebből hoztunk most egy szilvásgombóc-receptet.

A könyvben burgonyagombóc szilvával néven szerepel ez a klasszikus étel két főre. Mindenképp szükségünk van a tészta elkészítéséhez 90 dekagramm főtt burgonyára, 30 dekagramm lisztre, 1 tojásra, 1 dekagramm sóra és 5 dekagramm cukorra. A kész tésztát félcentisre nyújtjuk, és négyszögletes darabokra vágjuk. Az előre elkészített, kimagozott szilvából egy-egy szemet a tészta közepére teszünk, majd az összehajtott tésztát kerekre gömbölyítjük, amelyeket lobogó sós vízben kifőzünk.

A kifőtt gombócokat zsírban pirított morzsába forgathatjuk. Porcukorral vagy kristálycukorral tálaljuk.

Zöldségek, gyümölcsök árai a piacon (Ft/kg vagy darab, doboz, csokor)

Gyümölcsök

magszegény dinnye 350/kg

görögdinnye 280–290/kg

sárgadinnye 490/kg

szőlő 690–890/kg

körte 490/kg

füge 1000/kg

szilva 399–790/kg

őszibarack 990/kg

dinnye (savanyításhoz) 800–1490/kg

Zöldségek

kukorica 180–230/db

paradicsom 500–650/kg

vöröshagyma 590–650/kg

tök 350–499/kg

saláta 500/db

padlizsán 549/kg

patisszon 498/kg

uborka (kovászolnivaló) 650/kg

paprika 490/kg

sárgarépa 500/kg