A tervezőgrafikus csapat a teljes arculati koncepciót felkérésre tervezte meg, amely már önmagában is nagy megtiszteltetést jelentett. A Művészeti Kar egy pályázatot írt ki erre, amelyre végzett és jelenlegi tervezőgrafika szakos hallgatók adhatták be munkáikat, nagyjából 150-en. 40 eredményes pályamunka érkezett be 34 pályázótól, volt, aki több koncepciót is nevezett. A zsűri végül egy alapgondolatot választott, nem kész logó- és arculattervet, amely így foglalható össze: Pécs a kultúra és a természet találkozása. A logó koncepciója alapvetően a Pécs középkori latin nevéből származó öt templom kifejezésből született. Az öt torony motívuma képviseli a kulturális örökséget, az ezeket körülölelő szalag, vagyis a Mecsek pedig Pécs különleges földrajzát, valamint a városra jellemző összetartást, közösségi életet, a város iránti szeretetet jelképezi. Utóbbi motívum, vagyis a három domb, Pécs középkori címeréből került kiemelésre. A logóban emellett felfedezhetjük a Mecsek lankái között megbúvó háztetőket, és a város alatt pihenő római kori emlékeket is. Sikerült egy olyan emblematikus jelet létrehozni, amely tovább nem egyszerűsíthető, sajátos és megragadja a város egyezményes jellegzetességeit.

Forrás: PTE

A logótervezés 4 hónapon át zajlott, a kézikönyv pedig bő 3 hónap alatt készült el. A PTE Művészeti Kar tervezőgrafika tanszéke számos eredményes arculati projektet valósított már meg, de eddig ez volt a legnagyobb ilyen jellegű munkájuk.