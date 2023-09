Rekordszámú volt a felvételizők száma idén a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karon. Prof. Dr. Szécsi Gábor, a kar dékánja szerint nagyon sok hallgató elkötelezett a pedagóguspálya iránt, a friss diplomások körében kevés a pályaelhagyó. Véleménye szerint ha a külső körülmények megfelelőek a hallgatóknak akkor kevesen morzsolódnak le, tehát a lemorzsolódási arány is alacsony. A kezdetektől segítik a hallgatókat, a tehetségek kiteljesülésére, a tehetséggondozásra is nagy hangsúlyt fektetnek pl.: Karrier Pont, különböző tréningek, tanfolyamok. A kar lehetőséget biztosít a tanulmányok magasabb szintű elvégzésében, doktori iskolája is van.

Témánk volt még a nyelvvizsga is. Vajon jó lehet vagy rossz, hogy eltörölték a diploma átvételéhez? Miben különbözik még a PTE KPVK a többi pedagógusképző kartól?