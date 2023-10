A megújult kiállítást október 13-án nyitotta meg a PTE rektora, Miseta Attila, valamint az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont főigazgatója, Szeberényi Gábor.

Az egyetem rektora beszédében először köszönetét fejezte ki azok felé, akik a kiállítás létrejöttén, megújulásán dolgoztak és dolgoznak. Mindemellett elmondta, hogy úgy gondolja, hogy a Pécsi Tudományegyetem rengeteg értékkel bír, amelynek egy része most ezen a kiállításon is megjelenhet. Miseta Attila kiemelte azt is, hogy ugyan néhány területen van még mit javítani az egyetemen, de büszkék lehetünk azokra az eredményekre, amiket az elmúlt évtizedekben elértek.