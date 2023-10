Már az elmúlt hetekben feltűnt, hogy egyre több olyan árus is ellepte a csarnokot, amely koszorúkat, virágokat, dísztárgyakat és mécseseket kínál. És abban sincs semmi meglepő, hogy egy nappal ezelőtti kint jártamkor az őszi virágok királynője, a krizantém is teljes pompájában várta a vásárlókat. És nem egy kosárba, táskába került ebből a temetővirágként is ismert növényből.

Sokan már október utolsó hétvégéjén ellátogatnak szeretteik sírjához, hogy leróják tiszteletüket és emlékezzenek. A piacon vásárolt növények, mécsesek kikerülnek, hogy egy ideig pompázzanak a sírokon.