Az őszi vetési munkálatokkal jól haladtak a gazdák, bár a csapadékos időjárás időnként megakadályozta a munkálatokat. Az elvetett gabonatáblák jó állományképet mutatnak, a meleg időjárásnak köszönhetően gyorsan kikeltek és megerősödtek, sőt a repcénél a regulátorozást már el kellett végezni, tehát a növényt vissza kellett fogni, nehogy túlfejlődjön. Emellett az elvetett őszi kalászos terület jelentős részét gyom­irtózták a gazdálkodók.

Baranya vármegyében csaknem 56 ezer hektáron vetettek őszi búzát, őszi árpa kevesebb mint a felére, 25 ezer hektárra került. Őszi káposztarepcét 8800 hektáron vetettek, és rozs és triticale néhány ezer hektárnyi területre került.

A betakarítás is a végéhez ért, bár a kukorica az esőzések következtében visszanedvesedett, így már jelentős szárítási költséggel lehet betárolni. Ezzel együtt a szántóföldeken felgyorsultak a szántási és a nehézkultivátoros munkálatok, melyekhez egyébként most optimálisnak mondható a talaj nedvességtartalma, így jó minőségben lehet elvégezni a talajmunkákat.



Mindent megeszik és károkat okoz

A pockok ellen minden eszközzel próbálnak védekezni a gazdák, különféle módokon próbálják ritkítani az állományt. A kár­tevő válogatás nélkül szinte bármilyen növényi anyagot megeszik. Tápláléka nagy részét magvak, füvek, gyökerek, bogyók, gyümölcsök teszik ki, de lerágja a fiatal fák kérgét is. Ráadásul nemcsak közvetlen, de közvetett károkat is okoz, ugyanis ürülékével szennyezi a terményeket, és betegséget is terjeszt. Rendkívül gyorsan szaporodik, évente akár 5-6, kedvező időjárási körülmények esetén akár 10 generáció is kifejlődhet egy év alatt. Három-hat évente olyan mértékben túlszaporodik, hogy tömeges vándorlásba kezd (gradáció). Később épp a túlszaporodás miatt kialakult stresszhatás következtében a populáció magától összeomlik, de addig rengeteg kárt okoz.