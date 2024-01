– További változás, hogy a békéltető testület a meghallgatásokat fő szabály szerint online formában tartja meg. A fogyasztó kérésére a testület továbbra is tart személyes meghallgatásokat Pécsett, Kaposváron és Szekszárdon – hívja fel a figyelmet az újításokat részletező tájékoztatójában a Baranya Vármegyei Fogyasztóvédelmi Egyesület. – A vállalkozásoknak a személyes meghallgatáson is elegendő lesz online bekapcsolódniuk. A testület elnöke – a felek egyetértésével – dönthet az eljárás írásban történő lefolytatásáról is, ez esetben a feleknek megjelenniük a testület előtt sem személyesen, sem online nem kell