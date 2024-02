– Az idei évben tíz éve lesz, hogy megbízták a Baranya Vármegyei Kormányhivatal vezetésével. Ennyi év után tartogat még izgalmas kihívásokat a hivatali munka?

– Az elmúlt egy évtizedben sokszor beszéltem már a kormányhivatali rendszer sokszínűségéről, és arról, milyen sokféle feladatot látunk el, mennyi különböző szakterület találkozik itt. Ez már önmagában is bőven tartogat kihívásokat, arról nem is beszélve, hogy nemcsak a körülöttünk lévő világ változik rohamos tempóban, de maga a kormányhivatal is. Régóta igaz, hogy itt is csak a változás az, ami állandó.

– A legújabb nagy változás, hogy az idei évtől már nem a Miniszterelnökség, hanem az újonnan létrehozott Területfejlesztési és Közigazgatási Minisztérium irányítása alá tartoznak a kormányhivatalok. Mit jelent ez az önök által végzett munka szempontjából?

– Maga a jogszabály is úgy fogalmaz, hogy a korszakos kihívásoknak való megfelelés teszi szükségessé, hogy a területfejlesztés színterén önálló minisztérium jöjjön létre, amely az aktuális szakma- és nemzetpolitikai céloknak megfelelve, a korábbinál hatékonyabb módon tud részt vállalni a kormányzati feladatok elvégzésében. Ehhez ennek a tárcának át kellett venni azokat a hatásköröket is, amelyek a modern államszervezet eredményes működtetése szempontjából fontosak. Ebben a folyamatban – természetesen – a kormányhivataloknak ezután is lényeges szerep jut.

– Milyen előnyökkel járhat az új minisztériumi struktúra?

– Az államigazgatás, az önkormányzatok, a területfejlesztés és az uniós források egy szaktárcába terelése megteremti annak lehetőségét, hogy a döntéshozók az eddiginél is hatékonyabban összehangolják Magyarország fejlesztéspolitikáját. Ahogy azt Navracsics Tibor miniszter is hangsúlyozta, a kormányhivatalok együttműködésével nemcsak ügyfélbarát közigazgatás valósítható meg, hanem olyan fejlesztések is, amelyek sikeresen csökkenthetik az ország egyes területei között jelen lévő különbségeket. Én bízom benne, hogy ennek a fejlesztéspolitikának Baranya vármegye aktív részese lesz, hiszen a vármegye adottságai jók, a fejlesztéseknek pedig van és lenne helye.

– A hátrányos helyzetű térségek gazdasági mutatóikban nemcsak a fejlett régióktól, hanem az országos átlagtól is elmaradnak. Mi a helyzet Baranyában e tekintetben?

– A gazdasági lemaradás a gyakorlatban magasabb munkanélküliséget, alacsony termelékenységet, aszimmetrikus gazdasági szerkezetet jelent és Baranya vármegyében is van olyan terület, ahol van még e tekintetben fejlesztési potenciál. Ugyanakkor a vármegye egészét tekintve nagyon kedvező a kép: 2023 decemberében a nyilvántartott álláskeresők száma 10 609 fő volt, ez 749 fővel (6,6 százalékkal) kevesebb, mint egy évvel korábban, és nagyjából a fele a koronavírus-járvány miatti 2020. évi csúcsnak. Az is jól mutatja, mennyire sokat javult a baranyai foglalkoztatottság, hogy tízezer fő körüli álláskeresői létszámra a vármegyében utoljára a mérések megkezdésekor, 1991-ben volt példa.