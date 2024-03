Utak, parkolók, betonrengeteg veszi el a zöldfelületet, a növények, vadállatok életterét hazánkban és vármegyénkben is. Ezek mind a 21. század civilizációs velejárói, melyek minket, embereket szolgálnak ki. Ebben a helyzetben nagy szükségünk van az olyan kezdeményezésekre, projektekre, melyek a klímavédelemre helyezik a hangsúlyt.

Növények nyúlnak az égig

Az Éghajlatvédelmi Szövetség kampányával azt szeretné bemutatni, hogy a pár centisre nyírt gyep és egynyári növények helyett igazi mezőket is találunk a városi vagy falusi közterületeken. Céljuk, hogy feltárják és minél szélesebb körrel megismertessék a hazai jó példákat, hozzájárulva ezzel a szemléletformáláshoz és az eddig megszokott gyakorlat megváltoztatásához. Akár Baranya vármegyében is, ugyanis ha belegondolunk, körbenézünk az otthonunk környékén lehet, hogy mi is találunk olyan területet, mely megfelel a kampányban leírt kritériumoknak.

A szövetség információi alapján az Égigérő zöld - KlímaSztár 2024 elnevezésű kezdeményezés első időszakában április 8-ig bárki javaslatot tehet azokra a területre, amelyeket ismer és amelyek megfelelnek a felhívásban megfogalmazott gondolatoknak, egy adatlap kitöltésével. Ezt követi a javaslatok áttekintése, egyeztetés a területek tulajdonosával és kezelőjével. Azokról a területekről, amelyeket a javaslatok alapján mintaértékűnek találnak, részletesebb adatokat és képeket gyűjtenek. A javaslatok értékelését szakértő zsűri közreműködésével végzik. A KlímaSztár díjak átadását valamint a díjazott pályamunkák bemutatását május 24-én a Zöld Civil Országos Találkozó nyitó plenáris programján adjuk át a Nagykovácsi Teleki-Tisza-kastélyban.

További információk a projektről a szövetség honlapján olvashatóak.

S, hogy miért jó ha a növények az égig érnek?

A szövetség ezt is megindokolta. Mint írták, ez sokszínűbb élőhely lehetőségét hordozza magában. A magasabbra meghagyott zöldfelület ugyanis sokkal több növényfajból áll. Az ilyen terület sokkal több hasznos állatnak, például beporzóknak vagy madaraknak biztosít élőhelyet. A nagyobb zöld levélfelület a párologtatásával hűti a környezetét, segít elviselhetőbbé tenni a forró időszakokat, ellenállóbb, nehezebben szárad ki, mint a néhány centiméteresre nyírt gyepfelület. Az ilyen területek fenntartásához kevesebb géphasználat kell, kisebb környezetszennyezéssel jár, illetve a felületek fenntartása sokkal kevesebb emberi munkával megoldható.