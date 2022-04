Az esős, szokatlanul hideg április eleji idő rányomta a bélyegét a megye nagy szombati rendezvényeire is, így a Siklós város születésnapja is döcögve indult be szombaton, hiszen a programok többsége napközben elmaradt, az ígéretek szerint cikkünk publikálásakor már zajlott a buli a Neotonnal, majd a Kozmix-szal.

Pécsett a Kertváros Napján szintén fagyos volt a hangulat napközben, majd a Vivat Bacchus koncertjére már gyülekeztek a városrész lakói (az énekegyüttes egyből egy karácsonyi dallal kezdett), és estére már elkezdett forrósodni a hangulat. Itt azért gondoltak a szervezők az esetleges rossz időre, hiszen a sátor alatt csak dideregni lehet, ázni szerencsére nem.

forrás: Kővári János Facebook oldala

A város felett, a Misinán mindeközben szépen fehéredett a táj. A virágzó fák is vékony hóréteget kaptak, és néhány zsenge medvehagymát is befedett Tél tábornok lehelete. Mutatunk is néhány képet az április elején nem túl gyakori csapadékformáról.