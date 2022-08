A baranyai iskolaőrök tavaly Police Medic képzésen vettek részt, valamint idén ezeket az ismereteket azzal is bővítették, hogy mi a teendő olyan sérülések, váratlan helyzetek esetén, amelyek jellemzően a tanítási intézményekben fordulnak elő. Az iskolaőr az életmentés után elmondta, nagyon örül, hogy ilyen képzést is kaptak, mert így magabiztosan tudta alkalmazni az elsősegélynyújtási ismereteit, és ezzel legalább egy embernek már segíteni is tudott.