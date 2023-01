Több nyelven beszélt, szerbhorvátul tolmácsolt is. Munkáját számos állami és önkormányzati kitüntetéssel is elismerték. A 2010-es pécsi kultúrfőváros-projekt részeként a belvárosi rendőri jelenlét megerősítését célzó programot a tiszteletére hivatalosan is Leonárdó-programnak nevezték el.

A január 1-én elhunyt Leonárd Lajos idén májusban lett volna 86 esztendős.