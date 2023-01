Más egy gyalogátkelőnél tapasztalt hasonlót. - A Rákóczi úton mentem át a zebrán, előttem haladt egy fiatalember. Már a járdán is lehajtott fejjel nézte a telefonját, és amíg a zebrán áthaladtunk, szintén le se vette róla a szemét - adott hangot nemtetszésének olvasónk. - Ebből lesznek aztán a balesetek. Pedig a csapból is az folyik, hogy a zebrán körültekintőnek kell lenni. Az okostelefon azonban mindennél fontosabb, még a biztonságnál is, a látottak szerint - összegezte véleményét.