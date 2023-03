Korábban már beszámoltunk arról, hogy a katasztrófavédelem egy rövid videót készített arról, hogy mi minden történt velük a tavalyi évben.

A Szent Flórián Önkéntes és Ifjúsági Tűzoltó Egyesült is készített egy külön videót arról, hogyan is telt a 2022-es évük. Említésük szerint negyvennyolc riasztáson, ebből négy mentőszervezetes riasztáson vettek részt. Ott voltak a tavaly augusztusi Pécs-Patacsi tűzesetnél, de számos más rendezvényen is ott voltak és nyújtottak segítséget.



NEA pályázaton és a BM OKF éves pályázatán is méltányos elbírálásban részesültek, amely összegek nagy segítséget nyújtottak és elősegítették egyesületük fejlődését.

Az egyesület újult erővel, még több tervvel, lelkes tagokkal és támogatókkal folytatja munkáját a 2023-as évben is - olvasható a Facebook bejegyzés zárómondatában.

