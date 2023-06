Az intézkedések elvégzéséhez több eszközzel is rendelkezik a rendőr-főkapitányság. Az egyik legnagyobb örömük egy nagy teljesítményű motorkerékpár, illetve a legtöbb motor már fel van szerelve menetrögzítő kamerákkal, amelyek elölről és hátulról is tudják rögzíteni a szabályszegéseket. A rendőrség számára rendelkezésre áll egy jármű, ami egy civil típusú szolgálati gépjármű, amiben menet közbeni sebességmérésre alkalmas eszköz van elhelyezve, aminek előnye, hogy a közlekedésben gyorsan hajtókat azonnal ki tudják szűrni és helyben meg is tud történni az intézkedés velük kapcsolatban. Egyéb műszaki paraméterek ellenőrzését lehetővé tevő eszközökkel, például zajszintmérővel és fényáteresztőképesség-mérővel is rendelkezik a rendőrség, amelyekkel a bizonyítást tudják megkönnyíteni, illetve ezek segítségével tudják szembesíteni az elkövetőket az általuk elkövetett szabályszegéssel.

Kósa Anett nyilatkozatában azt is elmondta, hogy az említett szabályszegések nem csak Baranya vármegyét érintő problémák, hanem országos szintűek. A sérüléses balestek száma pedig megnövekedett, és észrevehető az, hogy legtöbb esetben részt vesznek a közlekedésben olyan személyek, akik türelmetlenek, arrogánsak, agresszívek. Ezek a viselkedésformák legtöbb esetben balesethez vezetnek, és ezt szándékozik a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság a törvény teljes szigorával kiszűrni a közlekedésből és szankcionálni.

Fotó: Laufer László