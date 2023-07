Összesen 323 tűzoltói beavatkozás történt a vihar miatt a déli országrészben. Utakra, kerítésekre, háztetőre dőlt fák, leszakadt villanyvezetékek, valamint a szél és jég okozta épületkárok miatt hívták a tűzoltókat.

Baranya vármegyében csaknem 150 épületben okozott brutális károkat a jégeső. A legnagyobb katasztrófa az Ormánság területét sújtotta. Kákicson és Marócsán jelentős károkat szenvedtek el az ott élők. Utóbbi településen kettő kivételével az összes ingatlan megsérült, ez ötven megrongálódott tetőszerkezetet jelent. Továbbá ártatlan életek is odavesztek a viharban, több gólya elpusztult fészkében.

A helyszínekre megérkezett a segítség. Több település tűzoltósága kivonult segítséget nyújtani, valamint sok más egyesület is érkezett a falvakba, mint például a Pécsi Kutató-Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Vöröskereszt, a Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület, de számos civil önkéntes is érkezett a reggeli órákban Marócsára és Kákicsra is, hogy segítsenek a törmelék összegyűjtésében.

Marócsa polgármestere, Berta Jenőné elmondta, hogy ilyen jégesőt még nem látott a településen. Minden régi ház tetőszerkezete százszázalékos kárt szenvedett, és mindben szegény emberek élnek. A legnagyobb segítség számukra az lenne, ha cserepet ajánlanának fel a segíteni szándékozók.

Könnyeivel küszködve osztotta meg velünk a polgármesterasszony, hogy a falunapot lemondja, és az arra szánt pénzt szétosztja a faluban.

A Magyar Vöröskereszt Baranya Vármegyei Szervezete nyolc fő önkéntessel és munkatárssal volt jelen Marócsán. A helyszínen tartózkodó körülbelül hatvan katasztrófavédelmes kolléga és önkéntes tűzoltó ellátása volt a szervezet feladata, ameddig a helyreállítási feladatokat végezték – avatott be minket Udvaros Renáta, a Vöröskereszt baranyai szervezetének igazgatója.

A segítségnyújtásban Nagy Attila, Sellye polgármestere is kivette a részét, aki elmondta, hogy a Sellye Katasztrófavédelmi Őrs az operatív törzs telephelye a védekezési munkálatok ellátáséban, és Nagy Csaba országgyűlési képviselővel folyamatosan egyeztetve és a segítségét koordinálva zajlanak a védekezési munkálatok.

Az Ormánság fővárosának is nevezett Sellyéről a település Tűzoltó és Polgárőr Egyesület tagjai is kivonultak Marócsára. Tóth László elnök elmondta, hogy az a látvány, ami fogadta őket, nem egy új dolog volt számukra, hiszen pár évvel ezelőtt Sellyét is jégverés érte. Akkor, és most is próbálnak segíteni ott, ahol tudnak.