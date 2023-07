Hankó Márton tudós ember volt. Több nyelvet beszélt, az Erzsébet Tudományegyetem angol lektora is volt. A könyve Asztrometeorológia és asztroszeizmológia németül és angolul is megjelent.

Módszere a tudományos világban élénk érdeklődésre talált. A könyvéről így írt 1933-ban a Dunántól:

„Tulajdonképen két külön munka egy kötetbe foglalva. Háromesztendő, fáradságos munkájának az eredménye.”

Több lap közölte jóslatait, melyek közül sok be is következett. Több nagy földrengést jósolt meg, amelyek időben elég pontosan mind bekövetkeztek. Annak idején nemcsak magyar, hanem külföldi lapok is beszámoltak a pécsi tanárról.