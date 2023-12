A sértett 2021. augusztus 27-től együtt lakott az elsőrendű vádlottal és férjével, és mivel önellátásra képtelen volt, ezért minden délelőtt gondozó járt hozzá, egy óra időtartamban. Ezt meghaladóan a sértett ellátása az elsőrendű vádlottra maradt, kinek férje szintén betegsége miatt nem tudott megfelelően segítséget nyújtani. A család úgy döntött, hogy ápolót fogadnak a sértett mellé, ezért hirdetést adtak fel, melyre a másodrendű vádlott jelentkezett. Az első- és másodrendű vádlottak között rövid idő alatt bizalmas viszony alakult ki. A másodrendű vádlott észlelte, hogy az elsőrendű vádlott számára megterhelő a sértett ellátása, és többször is mondta a másodrendű vádlottnak, könnyebb volna, ha a sértett meghalna. A másodrendű vádlott ezért felajánlotta, hogy ismerőse révén a sértett halálát gyorsító készítményt tud szerezni. Az elsőrendű vádlott ebbe beleegyezett. A másodrendű vádlott azonban olyan készítményt szerzett be, amelynek a sértett halálát gyorsító hatása nem volt, az egészségre semmilyen veszéllyel nem járt. A készítményt az elsőrendű vádlottnak megmutatta, majd azt együtt adagolták a sértettnek napi szinten, állapotát megbeszélték a lakásban és telefonon is. A másodrendű vádlott a telefonjával felvette ezeket a beszélgetéseket, hogy azok tartalmát az elsőrendű vádlottal szemben felhasználhassa és tőle pénzt zsaroljon ki.

Az első- és másodrendű vádlottak a közös gondoskodás során 2021. október közepétől észlelték, hogy a sértett állapota folyamatosan romlik, a sértett kórházi ellátása lenne indokolt, azonban a sértett mielőbbi elhalálozása érdekében a vádlottak a sértett kórházba kerülése érdekében nem intézkedtek. 2021. október 18-án a sértett háziorvosa úgy döntött, hogy meglátogatja a sértettet.

A vádlottak az érkezését megelőzően megbeszélték, hogy a sértett tényleges állapotát eltitkolják az orvos elől azért, hogy az ne utalja őt kórházba. A látogatás napján az elsőrendű vádlott ezért nem mondta el az orvosnak, hogy a sértett nem eszik, nem iszik, illetve hasmenését enyhe fokúnak állította be. Ezért az orvos nem utalta őt egészségügyi intézménybe. 2021. október 20-án délelőtt a sértett állapota még rosszabbra fordult, ezt a délelőtti gondozó közölte is a sértett fiával, aki azonban, mivel a sértett állapotát nem megfelelően mérte fel, nem hívta ki a háziorvost, csak tájékoztatta a vádlottakat a sértett állapotáról. A vádlottak ekkor sem intézkedtek a sértett kórházba szállítása iránt.

Ezt követően a sértett állapota tovább romlott, majd 2021. október 21-én délelőtt otthonában elhunyt, halála sorsszerűen, természetes okból következett be. A vádlottak mulasztása, az egészségügyi ellátás elmaradása a sértett halálával közvetett ok-okozati összefüggésbe hozható. Az eljáró bíró személyében változás történt, ezért a bíróság megismétli a tárgyalást a tárgyalás korábbi anyaga lényegének ismertetésével.