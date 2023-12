Az évben számtalan közúti baleset történt. Voltak esetek, amelyek csak anyagi kárral zárultak, viszont gyakran személyi sérülések is történtek, amelyekből néhány halálos kimenetelű volt.

Januárban négyen vesztették életüket

Már az év első hónapja sem volt balesetmentes, sőt fekete januárként vonulhat be a történelembe, hiszen négyen vesztették életüket a baranyai utakon. Január 26-án a 6-os főúton Szentlőrincnél egy személygépkocsi áttért a szemközti sávba, és összeütközött egy szemből érkező autóval. A balesetben mindkét autó sofőrje, és az egyik utas olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A másik esetben Nagyhajmásnál egy autó letért az útról, egy oszlopnak csapódott, majd felborult. A balesetben a sofőr életét vesztette.

Számtalan alkalommal gázoltak gyalogost

A 2023-as esztendőben olyan esetekről is hírt adtunk, amelyek során gyalogost gázoltak. Sok esetben könnyebb sérülésekkel megúszták a járókelők az esetet, viszont voltak olyanok is, amelyben életüket vesztették. Az egyik ilyen eset október 17-én történt, amikor is egy Opel Corsa Pécsett, a vasútállomás irányából haladt a Szabadság utca belső sávjában, majd a 6-os főúthoz érve, balra kanyarodás közben a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen elütött egy idős nőt, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházba szállítást követően életét vesztette. Októberben egy másik olyan gyalogosgázolás is történt, amely során egy 45 éve férfi a helyszínen életét vesztette. Az eset során egy teherautó ütötte el a járókelőt.

Az a bizonyos kegyetlen nyári vihar

Júliusban hatalmas pusztítással söpört végig egy vihar a dél-dunántúli térségben. Baranya vármegyében csaknem 150 épületben okozott brutális károkat a jégesővel érkező természeti veszedelem. A legnagyobb katasztrófa az Ormánság területét sújtotta. Kákicson és Marócsán jelentős károkat szenvedtek az ott élők. Utóbbi településen kettő kivételével az összes ingatlan megsérült, ez ötven megrongálódott tetőszerkezetet jelent. Azonban gyorsan érkezett a segítség, és összefogásból ekkor jelesre vizsgázott a térség.

Tűzesetekből sem volt hiány Baranyában

Baranya Vármegyében több alkalommal is felcsaptak a lángok. Az egyik ilyen eset a királyegyházai cementgyárban történt szeptemberben. A helyszínen harminc méter magasan, tizenöt négyzetméteren égett egy szállítószalag. A tűz egy csőszalagon bekövetkezett szemétgyulladás miatt következett be, személyi sérülés ekkor nem történt. Ugyanebben a hónapban egy másik eset is történt Kozármislenyben, ahol lángra kapott egy ház, és a tulajdonos is égési sérüléseket szenvedett.

Gyilkosságok is megrázták a térséget

A közúti balesetek, tűzesetek és viharkárok mellett gyilkossági esetek is megrázták ebben az évben a térséget. Az egyik augusztus végén történt, amely során egy 65 éves férfi vesztette életét, a feltételezett elkövetőt, egy 20 éves pécsi férfit még aznap nem elfogták. Nem csak Pécs, hanem Abaliget sem úszta meg ilyen eset nélkül az évet. Októberben arról számoltunk be, hogy a településen egy férfi megölte a feleségét, majd saját magával is végezni próbált. Ő a kórházba szállítást követően halt bele a sérüléseibe. Egy másik gyilkossági eset pedig karácsony másnapján következett be, amely során a Széchenyi téri egykori perecárus volt az áldozat, amelynek elkövetőjét a rendőrök elfogták.