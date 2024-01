A nyomozás eddigi adatai szerint egy korábbi munkabaleset során maradandóan megsérült sértett férfi 2024. január 7. napján, a hajnali órákban, enyhén ittas állapotban aludt Pécsett egy közterület füves részén, amikor a két erősen ittas állapotban lévő gyanúsított odament hozzá és felébresztette, hogy kérdőre vonja miért alszik ott, majd pénzt követelt tőle. A sértett közölte, hogy nincs pénze, a gyanúsítottak felszólították, hogy pakolja ki a zsebeit, majd miután ez nem vezetett eredményre felszólították, hogy vegye le a nadrágját, majd fenyegetések hatására több ruhadarabját, melyeket az egyik gyanúsított a sértett pénzének eltulajdonítása érdekében átkutatott. A fenyegetéseiknek az egyik gyanúsított a sértettre irányuló rúgással is nyomatékot adott, azonban az sérülést nem okozott. A sértettről a gyanúsítottak a két nadrágot követően a kabátjait és a melegítőfelsőjét is levetették, és őt folyamatosan fenyegették, szidalmazták. Az egyik gyanúsított a melegítőből előkerült egy darab öngyújtót is eltett. A sértett ruhadarabjaiból előkerült 3000 forintot is eltulajdonították.

A gyanúsítottak fenyegetéseikkel arra vették rá a sértettet, hogy valamennyi ruhadarabját levegye annak ellenére, hogy akkor már nagyon fázott, majd ezt követően különböző utasításokat adtak neki, hogy hogyan táncoljon, majd a sértettnek a gyanúsítottak kezéből kellett megenni különböző földről felszedett magokat.