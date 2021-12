– Bármit, hiszen közösségi térnek is tökéletes. Nemrég megkerestek fiatal szülők, akik ugyan nem járnak templomba, de arra kértek, hadd legyen a gyerekeik lampionos felvonulása nálunk. Most már a Mikulásra is így készülünk. Nagyon hálás vagyok minden ilyen lehetőségért, hiszen így legalább nem vallásos emberek is megismernek az egyházból valamit, és elszakadhatnak a népszerű hiedelmektől. Rájöhetnek, hogy csak mert a hírekben bukott papokról olvastak, attól még nem minden atya olyan. Külön öröm, ha még arra is esélyem nyílik, hogy elmesélhetem a gyerekeknek, ki volt Szent Márton, és mi köze volt a libákhoz.